« назад
23.05.2017 12:59
Женская группировка сбывала сильнодействующие вещества
Владимирские полицейские задержали четырех участниц группы, занимающейся распространением БАДов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, ограниченное к обороту на территории Российской Федерации. А в Брянске поймали лидера группы — 32-летнюю жительницу Владимира.
В ходе обыска в пяти квартирах задержанных, из незаконного оборота полицейские изъяли более двух килограммов сильнодействующих веществ.
Контрабандная поставка происходила путем почтовых отправлений из Китая и Казахстана. Аналогично, через почтовые отделения, сообщницы реализовывали полученный товар по всей России – от Москвы до Петропавловска-Камчатского.
В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей