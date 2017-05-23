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Новости
23.05.2017 12:59

Женская группировка сбывала сильнодействующие вещества
Владимирские полицейские задержали четырех участниц группы, занимающейся распространением БАДов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, ограниченное к обороту на территории Российской Федерации. А в Брянске поймали лидера группы — 32-летнюю жительницу Владимира. 
В ходе обыска в пяти квартирах задержанных, из незаконного оборота полицейские изъяли более двух килограммов сильнодействующих веществ.
Контрабандная поставка происходила путем почтовых отправлений из Китая и Казахстана. Аналогично, через почтовые отделения, сообщницы реализовывали полученный товар по всей России – от Москвы до Петропавловска-Камчатского.
В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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