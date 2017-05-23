Женская группировка сбывала сильнодействующие вещества

Владимирские полицейские задержали четырех участниц группы, занимающейся распространением БАДов для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, ограниченное к обороту на территории Российской Федерации. А в Брянске поймали лидера группы — 32-летнюю жительницу Владимира.

В ходе обыска в пяти квартирах задержанных, из незаконного оборота полицейские изъяли более двух килограммов сильнодействующих веществ.

Контрабандная поставка происходила путем почтовых отправлений из Китая и Казахстана. Аналогично, через почтовые отделения, сообщницы реализовывали полученный товар по всей России – от Москвы до Петропавловска-Камчатского.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей