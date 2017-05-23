Смертельное ДТП произошло на улице Растопчина Владимира

Смертельное ДТП произошло накануне на улице Растопчина Владимира. Неизвестный автомобиль врезался в легковушку, которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. В результате водитель и пассажир "четверки" погибли на месте ДТП. Сейчас ведутся поиски машины, которая и стала виновницей аварии. Есть версия, что это был грузовик. Очевидцев просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 54-16-65.

Автор: Владимирская служба новостей