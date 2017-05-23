Владимирцы смогут прокатиться на «Литературном троллейбусе»

В предстоящую субботу владимирцы смогут прокатиться на «Литературном троллейбусе». Курсировать он будет по кольцевому маршруту. Такой подарок решили сделать горожанам сотрудники научной библиотеки. Во время поездки они расскажут пассажирам об исторических местах Владимира, а также прочитают стихи и отрывки из произведений классиков русской литературы и владимирских писателей. Особое внимание будет уделено поэзии Константина Бальмонта, которому исполняется 150 лет. Кроме того, в рамках экскурсии пройдут различные конкурсы и викторины. За правильные ответы участники получат книги и сувениры.

Отправится «Литературный троллейбус» от площади Победы в 11 часов утра. Курсировать он будет до 14 часов.

Автор: Владимирская служба новостей