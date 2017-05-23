Открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в преддверии Международного дня защиты детей открыло "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Звонки принимаются до 5 июня по телефону 45-10-70 или по тел: 8-800-200-05-45 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00.

Автор: Владимирская служба новостей