Два владимирских оркестра ломают стереотипы

На этой неделе, 27-го мая на сцене Арт-Дворца во Владимире намечается необычное выступление – группа «Рекорд Оркестр» и Владимирский русский оркестр представят публике новый формат музыкального перфоманса.

Поклонники смогут услышать любимые песни группы в новой обработке и, определенно, получат удовольствие от «соревнования децибел» - интересно, кто победит, когда в знаменитой песне «Лада седан» сольются рев гитар и звуки русских народных инструментов?

Концерт начнется в 19 часов.

Автор: Владимирская служба новостей