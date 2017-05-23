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Новости
23.05.2017 11:31

Два владимирских оркестра ломают стереотипы
На этой неделе, 27-го мая на сцене Арт-Дворца во Владимире намечается необычное выступление – группа «Рекорд Оркестр» и Владимирский русский оркестр представят публике новый формат музыкального перфоманса.
Поклонники  смогут услышать любимые песни группы в новой обработке и, определенно, получат удовольствие от «соревнования децибел» - интересно, кто победит, когда в  знаменитой песне «Лада седан» сольются рев гитар и звуки русских народных инструментов?
Концерт начнется в 19 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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