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23.05.2017 11:31
Два владимирских оркестра ломают стереотипы
На этой неделе, 27-го мая на сцене Арт-Дворца во Владимире намечается необычное выступление – группа «Рекорд Оркестр» и Владимирский русский оркестр представят публике новый формат музыкального перфоманса.
Поклонники смогут услышать любимые песни группы в новой обработке и, определенно, получат удовольствие от «соревнования децибел» - интересно, кто победит, когда в знаменитой песне «Лада седан» сольются рев гитар и звуки русских народных инструментов?
Концерт начнется в 19 часов.
Автор: Владимирская служба новостей