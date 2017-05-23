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Новости
23.05.2017 11:20

В роддоме №2 Владимира состоялась выписка тысячного ребенка
В роддоме №2 Владимира состоялась выписка тысячного ребенка. В минувший четверг в семье Сергея и Ирины Маслаковичей родилась дочка Аня. Она стала тысячным ребенком, который появился на свет в этом году в стенах роддома.
Анна – четвертый ребенок в семье Сергея и Ирины. Малышка родилась крепкой и здоровой – вес 3,4 кг, рост – 51 см. Также в семье подрастают четырнадцатилетняя Мария, семилетняя Анастасия и пятилетний Иван.
Счастливых родителей поздравили главный врач роддома Ирина Кирюхина, заведующая отделением новорожденных Галина Кириллова и заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира Галина Карташова. Они вручили семье подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.
Как сообщила главный врач роддома, в 2016 году в медицинском учреждении появилось на свет 3603 малыша. В этом году во Владимирской области, как и во многих субъектах РФ, отмечается некоторое снижение уровня рождаемости, сообщает областной департамент здравоохранения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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