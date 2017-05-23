В роддоме №2 Владимира состоялась выписка тысячного ребенка

В роддоме №2 Владимира состоялась выписка тысячного ребенка. В минувший четверг в семье Сергея и Ирины Маслаковичей родилась дочка Аня. Она стала тысячным ребенком, который появился на свет в этом году в стенах роддома.

Анна – четвертый ребенок в семье Сергея и Ирины. Малышка родилась крепкой и здоровой – вес 3,4 кг, рост – 51 см. Также в семье подрастают четырнадцатилетняя Мария, семилетняя Анастасия и пятилетний Иван.

Счастливых родителей поздравили главный врач роддома Ирина Кирюхина, заведующая отделением новорожденных Галина Кириллова и заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира Галина Карташова. Они вручили семье подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

Как сообщила главный врач роддома, в 2016 году в медицинском учреждении появилось на свет 3603 малыша. В этом году во Владимирской области, как и во многих субъектах РФ, отмечается некоторое снижение уровня рождаемости, сообщает областной департамент здравоохранения.

Автор: Владимирская служба новостей