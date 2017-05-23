Продавщица наворовала товаров на 68 тысяч рублей

В Меленковском районе перед судом предстанет продавщица местного магазина. По данным регионального Управления МВД, женщина с октября 2016 года периодически присваивала себе различные товары. Проведя ревизию и выявив недостачу, хозяин обратился к работнице с просьбой объяснить ситуацию. Та испугалась и призналась в содеянном. В итоге, товаров она наворовала на сумму 68 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей