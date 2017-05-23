Новым улицам в селе Мосино дадут «хлебные» названия

Новым улицам в селе Мосино дадут «хлебные» названия, сообщает пресс-служба городской администрации. Названия «Хлебодарная», «Каравайная» и «Яровая» были выбраны и одобрены городской топонимической комиссией на основании архивных изысканий жительницы Мосино Елены Громовой. Её исследование показало, что господствующим видом деятельности на этой территории было хлебопашество. Ещё одну улицу назовут «Ручейная» - название указывает на топографическую особенность местности: улица проходит вдоль водоёма.

Автор: Владимирская служба новостей