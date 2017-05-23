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Новости
23.05.2017 10:17

В регионе под колеса авто попали три пешехода
Накануне в регионе под колеса авто попали три пешехода. Первое ДТП произошло в микрорайоне Коммунар областного центра. Легковушка сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок был госпитализирован. В Вязниковском районе Форд–Фокус наехал на двух человек, которые сидели на лавочке. У одного из пострадавших — переломы, а у другого — небольшие ушибы. А в Александровском районе произошло смертельное ДТП. Машина сбила пешехода, который переходил в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался в больнице. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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