Патриаршим садам прочат будущее детского центра федерального масштаба

Участники V Владимирского экономического форума посетили Патриаршие сады – уникальный экологический и образовательный комплекс, которому прочат будущее детского центра федерального масштаба. Уже сегодня Патриаршие сады являются настоящим музеем растений под открытым небом. Здесь собрана богатейшая коллекция флоры со всего света. Всего в садах произрастает около 1000 видов растений.

Сейчас комплекс проходит реконструкцию. После чего здесь появится современный конгресс-зал на 200 мест, учебный комплекс и уникальная оранжерея, где будут созданы условия для 12 климатических зон.

По словам губернатора Светланы Орловой, обновленные Патриаршие сады смогут стать серьёзным образовательным центром федерального уровня и подстегнуть развитие детского туризма в регионе.

Автор: Владимирская служба новостей