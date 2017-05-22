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Новости
22.05.2017 17:18

Патриаршим садам прочат будущее детского центра федерального масштаба
Участники V Владимирского экономического форума посетили Патриаршие сады – уникальный экологический и образовательный комплекс, которому прочат будущее детского центра федерального масштаба. Уже сегодня Патриаршие сады являются настоящим музеем растений под открытым небом. Здесь собрана богатейшая коллекция флоры со всего света. Всего в садах произрастает около 1000 видов растений.
Сейчас комплекс проходит реконструкцию. После чего здесь появится современный конгресс-зал на 200 мест, учебный комплекс и уникальная оранжерея, где будут созданы условия для 12 климатических зон. 
По словам губернатора Светланы Орловой, обновленные Патриаршие сады смогут стать серьёзным образовательным центром федерального уровня и подстегнуть развитие детского туризма в регионе.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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