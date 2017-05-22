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Новости
22.05.2017 16:45

Между городами Суздаль и Бардеёв состоялось подписание договора о партнёрстве
Между городами Суздаль и Бардеёв (Словацкая Республика) в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоялось подписание договора о партнёрстве. Соглашение предполагает сотрудничество в области культуры, спорта, туризма и образования. 
По словам главы администрации города Сергея Сахарова, уже в августе состоится ответный визит суздальцев в Словакию. Есть договоренности о развитии взаимодействия в области туризма, культуры, спорта, а также о сотрудничестве между ветеранскими организациями, - в Словакии чтят память погибших во Второй мировой войне. Безусловно, будет и обмен молодежными делегациями.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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