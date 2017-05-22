На экономическом форуме презентовали региональные турпроекты
На пятом экономическом форуме состоялась презентация туристических проектов, реализуемых во Владимирской области. Среди них – Гастрономическая карта. Вице-президент Ассоциации малых туристических городов Игорь Кехтер рассказал о маршрутах по объектам питания и фермерским хозяйствам. В настоящий момент разработано 10 маршрутов, в которые вошли 27 объектов, среди которых: крестьянские (фермерские) хозяйства, агроусадьбы и объекты общепита.
Кроме этого, вниманию участников были представлены проект «Эко-парк-отель «Золотое кольцо» в селе Косинское Юрьев-Польского района, совместный проект комитета по туризму и паломнической службы Владимирской епархии «Духовные скрепы Владимирской Руси», планы по развитию пешеходных зон и видовых точек в г. Владимире, событийный календарь усадьбы Танеевых в д. Маринино и проект муниципально-частного партнерства в музейной сфере «Усадьба двух генералов» Ковровского района, возможности агрохутора «Казачий Курень» в Петушинском районе, а также туристические новации Мурома, который готовится отметить 1155-летие города и 10-летие Дня семьи, любви и верности в честь Петра и Февронии.
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