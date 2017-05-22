Владимирская область и ФРГ укрепляют сотрудничество

В рамках V Владимирского экономического форума состоялась встреча губернатора Владимирской области Светланы Орловой с немецкой делегацией. Стороны обсудили новые перспективы взаимодействия между 33-им регионом и Федеративной Республикой Германия. В частности, гости выразили готовность к развитию сотрудничества в сфере лесопереработки. Были затронуты вопросы внедрения новых высокотехнологичных ресурсосберегающих технологий в этой области.

Напомним, что деловые контакты между администрацией 33-го региона и представителями ФРГ носят регулярный характер. Так, только в 2016 году прошло несколько встреч различного уровня. В частности, с целью развития внешнеэкономических связей организаций Владимирской области в январе 2016 года состоялся визит делегации 33-го региона в город Берлин для участия в мероприятиях 81-ой Международной торговой выставки пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая Неделя 2016». В мае того же года в городе Владимире делегация из Германии участвовала в работе IV Владимирского межрегионального экономического форума, а в июле в рамках XV Форума «Петербургский диалог. Россия и Германия перед лицом глобальных вызовов» в городе Санкт-Петербург состоялась презентация культурно-туристического, промышленного и сельскохозяйственного потенциала Владимирской области. Также в ноябре 2016 года был организован визит во Владимирскую область делегации Федеративной Республики Германия во главе с сопредседателем Форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» Рональдом Пофаллой.

Автор: Владимирская служба новостей