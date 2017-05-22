Во Владимирской области могут появиться экскурсии на дирижабле

Ивестиционные проекты Владимисркой области в сфере туризма получат финансовую поддержку от фонда Промсвязьбанка и ОПОРЫ России. Свой турпродукт презентовали 8 участников. Опытом ведения бизнеса поделились владельцы агро-туристического комплекса «Богдарня». Очередной их проект - гостиничный реабилитационный комплекс, куда будут приезжать люди для восстановления после лечения в московских клиниках. С одной из них «Богдарня» уже заключила соглашение. По предварительным подсчётам проект окупит себя в ближайшие годы. Также был представлен «Эко-парк-отель «Золотое кольцо». Комплекс уже строится в селе Косинское Юрьев-Польского района. Открытие эко-парка-ресторана состоится уже этим летом. Авторы проекта также претендуют на средства инвестфонда для завершения строительства комплекса. Один из туроператоров предложил жюри «летающий» проект. Руководство компании давно мечтает исполнить мечту - приобрести дирижабль и устраивать для туристов воздушные экскурсии. Предложили инвесторам вложиться и в лазерное производство сувенирной продукции. Предприятие уже давно выпускает оригинальную «сувенирку». Но для увеличения объёмов производства требуется обновление парка оборудования. Обсуждались и более дорогостоящие проекты, такие как создание с нуля гостинично-спортивного комплекса во Владимире, городка аттракционов в Суздале - так называемого «Суздаль Лэнда» на площади 5 гектаров. Были и проекты, которые требуют небольших вложений для развития малого бизнеса. Так, например, в Суздале появилась «Усадьба Марьи Искусницы» - новый для региона туристический проект. Он представляет собой интерактивную сказочную поляну, гости которой могут не только познакомиться с традиционными владимирскими промыслами, но поучаствовать в конкурсах и попробовать на вкус традиционные русские блюда. Но бизнес здесь во многом зависит от погоды, и его владельцы рассчитывают построить терем, где можно будет проводить интерактивные программы для детей и взрослых, различные мастер-классы. Планами на будущее поделились и представители развлекательного центра «Самохвалово». Помимо комплекса для игр и развлечений, владельцы построили небольшой эко-центр у дороги на Суздаль, здесь уже есть своя небольшая ферма и конюшня. Средства необходимы на открытие банного комплекса, гостевых домиков и продуктовой лавки. Также в проекте строительство канатного городка, детских площадок.

В завершение сессии жюри вынесло свой вердикт. Победителями стали проекты развития сувенирной продукции 33-го региона, расширения комплекса «Богдарня» и проект организации экскурсионных туров на дирижабле.





Автор: Владимирская служба новостей