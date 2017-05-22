Светлана Орлова обозначила приоритетные направления работы по развитию туризма в регионе

Губернатор Светлана Орлова обозначила приоритетные направления работы по развитию туристической индустрии 33-го региона. Первым было названо формирование максимально комфортного бизнес-климата для малого и среднего предпринимательства в туристической сфере, для инвестиций в инфраструктуру и туристические объекты. В качестве задачи, которая будет решаться в этом направлении, глава региона обозначила снятие административных барьеров с целью обеспечить возможность для получения всех разрешений и согласований максимально просто и быстро.

Следующим направлением работы должно стать развитие механизмов государственно-частного партнёрства. Успешный пример такой практики – строительство нового города «Доброграда».

В качестве важнейшего Светлана Орлова назвала транспорт, удобную и надёжную логистику, упомянув при этом успешную организацию скоростных маршрутов в сотрудничестве с РЖД и ремонт более 1,5 тысяч километров автодорог, проведённый за последние годы.

Принципиальное направление – формирование современного туристического продукта, использование здесь передовых цифровых, интерактивных технологий. Сейчас стоит задача - создать такие сервисы, чтобы человек в любой части мира мог «одним кликом в Интернете» заказать у нас гостиницу, трансфер, питание, сувениры, сформировать интересный туристический маршрут, не выходя из дома.

Будет продолжена работа по благоустройству, по формированию современной, комфортной среды для людей, по восстановлению памятников истории и культуры. Это важно и для привлечения туристического потока, а главное – для всех владимирцев, для жителей Александрова, Гороховца, Юрьева-Польского, Гусь-Хрустального, Мурома, Суздаля, Кидекши, других городов и населенных пунктов региона.

Автор: Владимирская служба новостей