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Новости
22.05.2017 13:52

Население области задолжало за газ около 125 миллионов рублей
Население Владимирской области задолжало за газ около 125 миллионов рублей. По данным пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Владимир», около 5,5 тысяч человек уже получили уведомления о предстоящем отключении голубого топлива. Поэтому, если должники в течение 20 дней не погасят свои долги, то газовики установят заглушки на оборудование или отрежут газопровод при помощи сварки. А вот для возобновления подачи газа, придется заплатить долги и оплатить стоимость отключения и повторного подключения газа.
Отметим, с начала года без газа остались 195 человек, общий долг которых составляет 1,5 миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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