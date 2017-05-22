Население области задолжало за газ около 125 миллионов рублей

Население Владимирской области задолжало за газ около 125 миллионов рублей. По данным пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Владимир», около 5,5 тысяч человек уже получили уведомления о предстоящем отключении голубого топлива. Поэтому, если должники в течение 20 дней не погасят свои долги, то газовики установят заглушки на оборудование или отрежут газопровод при помощи сварки. А вот для возобновления подачи газа, придется заплатить долги и оплатить стоимость отключения и повторного подключения газа.

Отметим, с начала года без газа остались 195 человек, общий долг которых составляет 1,5 миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей