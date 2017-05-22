Владимир может стать центром культурной программы ЧМ по футболу

Владимир может стать центром культурной программы Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил зампредседателя Правительства России Виталий Мутко. По его словам, «гостям большого спортивного события мы должны показать новую, современную Россию. Чтобы люди увидели не только Москву и Санкт-Петербург, а поближе узнали всю страну. Всего определено 20 городов, где будут жить команды-участники Чемпионата, и ещё 40 городов, где будут созданы специальные рекреационные зоны, зоны гостеприимства, площадки для просмотра футбольных матчей».

Автор: Владимирская служба новостей