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Новости
22.05.2017 12:11

Владимир может стать центром культурной программы ЧМ по футболу
Владимир может стать центром культурной программы Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил  зампредседателя Правительства России Виталий Мутко. По его словам, «гостям большого спортивного события мы должны показать новую, современную Россию. Чтобы люди увидели не только Москву и Санкт-Петербург, а поближе узнали всю страну. Всего определено 20 городов, где будут жить команды-участники Чемпионата, и ещё 40 городов, где будут созданы специальные рекреационные зоны, зоны гостеприимства, площадки для просмотра футбольных матчей». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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