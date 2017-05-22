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Новости
22.05.2017 12:05

Во Владимирской области свыше 7 тысяч алиментщиков
Во Владимирской области  стартовала  ежегодная акция  «Бывших детей не бывает», приуроченная к Международному дню защиты детей. Ее проводят судебные приставы региона. До 2 июня запланировано провести большое количество рейдов по адресам должников и  проверок бухгалтерий предприятий, где трудятся  алиментщики. 
К слову,  должников по алиментам в нашем регионе свыше 7 тысяч человек. Из них 813 человек не могут пользоваться транспортными средствами; 823 человека, суммарный долг которых перед детьми превышает 100 млн. рублей, не могут выехать за границу. 57 должников получили арест сроком от 3 до 10 суток. К уголовной ответственности привлечено 252 нерадивых родителя.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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