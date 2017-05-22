Во Владимирской области свыше 7 тысяч алиментщиков

Во Владимирской области стартовала ежегодная акция «Бывших детей не бывает», приуроченная к Международному дню защиты детей. Ее проводят судебные приставы региона. До 2 июня запланировано провести большое количество рейдов по адресам должников и проверок бухгалтерий предприятий, где трудятся алиментщики.

К слову, должников по алиментам в нашем регионе свыше 7 тысяч человек. Из них 813 человек не могут пользоваться транспортными средствами; 823 человека, суммарный долг которых перед детьми превышает 100 млн. рублей, не могут выехать за границу. 57 должников получили арест сроком от 3 до 10 суток. К уголовной ответственности привлечено 252 нерадивых родителя.

Автор: Владимирская служба новостей