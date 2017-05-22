6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
22.05.2017 11:42

«ГУ ЖКХ» не вывозило мусор из военного городка
19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 проведена проверка исполнения требований законодательства по охране окружающей среды в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения на территории Владимирской области.
Установлено, что АО «ГУ ЖКХ» в течение месяца не исполнялись обязательства по вывозу мусора с контейнерной площадки военного городка, расположенного во Владимирской области, в результате чего образовались значительные навалы мусора, чем были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. 
В целях устранения выявленных нарушений 19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 в отношении юридического лица - 
АО «ГУ ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), которое направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении АО «ГУ ЖКХ» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт