«ГУ ЖКХ» не вывозило мусор из военного городка

19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 проведена проверка исполнения требований законодательства по охране окружающей среды в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения на территории Владимирской области.

Установлено, что АО «ГУ ЖКХ» в течение месяца не исполнялись обязательства по вывозу мусора с контейнерной площадки военного городка, расположенного во Владимирской области, в результате чего образовались значительные навалы мусора, чем были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.

В целях устранения выявленных нарушений 19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 в отношении юридического лица -

АО «ГУ ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами), которое направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской области.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении АО «ГУ ЖКХ» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей