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22.05.2017 11:40
Подписано соглашение между Владимирской область и Карелией
В ходе V Владимирского межрегионального экономического форума Губернатор Светлана Орлова и врио Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве между Владимирской областью и Республикой Карелия.
Документ направлен на развитие долгосрочных двусторонних связей в различных отраслях, включая экономику, промышленность, здравоохранение, образование, строительство, спорт, туризм и молодежную политику. В перспективе регионы планируют установить и расширить торгово-экономические связи, в том числе, взаимные поставки продукции и сотрудничество предпринимателей.
Автор: Владимирская служба новостей