Подписано соглашение между Владимирской область и Карелией

В ходе V Владимирского межрегионального экономического форума Губернатор Светлана Орлова и врио Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве между Владимирской областью и Республикой Карелия.

Документ направлен на развитие долгосрочных двусторонних связей в различных отраслях, включая экономику, промышленность, здравоохранение, образование, строительство, спорт, туризм и молодежную политику. В перспективе регионы планируют установить и расширить торгово-экономические связи, в том числе, взаимные поставки продукции и сотрудничество предпринимателей.

Автор: Владимирская служба новостей