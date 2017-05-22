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Новости
22.05.2017 11:40

Подписано соглашение между Владимирской область и Карелией
В ходе V Владимирского межрегионального экономического форума Губернатор Светлана Орлова и врио Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве между Владимирской областью и Республикой Карелия. 
Документ направлен на развитие долгосрочных двусторонних связей в различных отраслях, включая экономику, промышленность, здравоохранение, образование, строительство, спорт, туризм и молодежную политику. В перспективе регионы планируют установить и расширить торгово-экономические связи, в том числе, взаимные поставки продукции и сотрудничество предпринимателей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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