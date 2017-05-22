На V экономическом форуме обсудили подготовку к юбилею Гороховца

На V экономическом форуме участники обсудили подготовку и проведение в 2018 году юбилея Гороховца. Напомним, ему исполняется 850 лет.

По словам главы администрации Гороховецкого района, выполнение плановых мероприятий ведется по трем направлениям: благоустройство и укрепление материально-технической базы города, сохранение и реконструкция объектов культурного наследия, возрождений событийных мероприятий. В частности, уже удалось решить ряд вопросов по водоснабжению и освещению города, реконструировать культурно-досуговый центр «Радуга», приобрести передвижную сцену для массовых мероприятий, начать разработку проекта берегоукрепления и отремонтировать лестницы. Между тем горожане хотели бы получить в качестве подарка ко Дню города новую набережную, стадион и Районный дом культуры, а также решить отдельные транспортные вопросы.

В ближайшее время предстоит принять решение о расселении многоквартирных домов, признанных ветхими после 1 января 2012 года. Пять таких домов являются объектами культурного наследия, а значит их нужно не просто расселить, но и привести в порядок. Кроме того, есть объекты, построенные купцами-промышленниками в стиле так называемого «гороховецкого модерна», которые достойны того, чтобы их восстановление и сохранение осуществлялось за счет федеральной целевой программы «Культура России». Вице-губернатор Михаил Колков убежден: средства, направляемые на ремонтно-реставрационные работы, – это инвестиции в развитие культурно-туристического потенциала города.

Помимо этого, были затронуты вопросы о возможности присвоения Гороховцу статуса территории опережающего развития и о включении гороховецких исторических объектов в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника (целесообразность этой меры обсуждалась в Министерстве культуры России накануне форума).

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, предложения, которые прозвучали на заседании оргкомитета, вполне реальны. Он подчеркнул, что Президентом Владимиром Путиным поставлена задача добиться, чтобы юбилей Гороховца стал настоящим праздником для горожан, поэтому в плане подготовительных мероприятий сделан акцент на улучшении качества жизни людей.

Автор: Владимирская служба новостей