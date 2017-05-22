33 регион наладит сотрудничество с Устецким краем Чешской Республики

В рамках V Владимирского межрегионального экономического форума губернатор Светлана Орлова и гетман Устецкого края Чешской Республика Олдржих Бубеничек подписали меморандум о намерениях между Владимирской областью и Устецким краем.

Стороны договорились наладить долговременное и взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах. В частности, регионы намерены разработать и реализовать совместные социально-экономические программы и проекты, проводить ярмарки и презентации, способствовать информационному обмену между бизнес-структурами Владимирской области и Устецкого края.

Кроме того, документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, образования, энергетики, культуры, молодежи и спорта.

Автор: Владимирская служба новостей