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Новости
22.05.2017 10:24

Владимирская и Рязанская области планируют развивать отношения
В рамках V Владимирского межрегионального экономического форума было подписано Соглашение между администрацией Владимирской области и правительством Рязанской области. Подписи под документом поставили губернатор 33 региона Светлана Орлова и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. 
Регионы планируют наладить отношения в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и переработки, а также обмен детскими туристическими группами. 
Документ предусматривает развитие межрегионального сотрудничества по широкому кругу вопросов. В том числе - в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма и молодежной политики.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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