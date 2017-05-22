Владимирская и Рязанская области планируют развивать отношения

В рамках V Владимирского межрегионального экономического форума было подписано Соглашение между администрацией Владимирской области и правительством Рязанской области. Подписи под документом поставили губернатор 33 региона Светлана Орлова и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Регионы планируют наладить отношения в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и переработки, а также обмен детскими туристическими группами.

Документ предусматривает развитие межрегионального сотрудничества по широкому кругу вопросов. В том числе - в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма и молодежной политики.





Автор: Владимирская служба новостей