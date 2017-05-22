Владимирская область и Южная Осетия утвердили план мероприятий по сотрудничеству

В рамках V Владимирского межрегионального экономического форума губернатор Светлана Орлова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в России Знаур Гассиев подписали План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Правительством Республики Южная Осетия на 2017-2019 годы.

Документ включает в себя мероприятия в области образования и науки, промышленности и предпринимательства, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений, в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, здравоохранения, культуры, молодежной политики и по другим важнейшим направлениям.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Республикой Южная Осетия было подписано 30 сентября 2016 года в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». В результате весной 2017 года в столице республики Цхинвале компания «Владимирский стандарт» открыла завод по розливу минеральной воды. Сбыт продукции планируют осуществлять в Южной Осетии, во Владимирской области и в других регионах России.

Автор: Владимирская служба новостей