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Новости
22.05.2017 09:59

В выходные под колеса авто попали трое детей
В минувшие выходные в 33 регионе под колеса авто попали трое детей. Накануне на улице Гагарина Владимира иномарка сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. У ребенка — небольшие ушибы.  Еще два ДТП произошли в субботу. В Вязниковском районе мотоциклист наехал на 7-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части. А в Александрове сбитым оказался 16-летний подросток, переходивший дорогу в неположенном месте. Оба пострадавших были доставлены в больницу.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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