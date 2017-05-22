В выходные под колеса авто попали трое детей

В минувшие выходные в 33 регионе под колеса авто попали трое детей. Накануне на улице Гагарина Владимира иномарка сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. У ребенка — небольшие ушибы.

Еще два ДТП произошли в субботу. В Вязниковском районе мотоциклист наехал на 7-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части. А в Александрове сбитым оказался 16-летний подросток, переходивший дорогу в неположенном месте. Оба пострадавших были доставлены в больницу.