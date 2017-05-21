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Новости
21.05.2017 19:20

До 1 июня в регионе проходит операция «Внимание дети!»
До 1 июня в регионе проходит операция «Внимание дети!». В ее рамках сотрудники ГИБДД уделяют пристальное внимание водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов, а так же правилам перевозке несовершеннолетних пассажиров. В этом году с участием детей уже произошло 57 ДТП, в которых один ребенок погиб и 61 получил травмы. Больше всего аварий происходило в Вязниковском, Камешковском, Ковровском, Юрьев-Польском районах и в Радужном. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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