В Экспоцентре Владимира наступит «Владимирская весна»

На следующей неделе в Экспоцентре Владимира пройдет XIX межрегиональная выставка «Владимирская весна». Товары представят около 170 предприятий из 30 регионов России и Республики Беларусь. Здесь можно купить подарки и сувениры, товары для здоровья и дома, текстиль, одежду, обувь, аксессуары и продукты питания.

Изделия народных художественных промыслов, среди которых картины, авторская керамика, хохлома, гжель, изделия из льна будут предложены вниманию гостей выставки компаниями из Санкт-Петербурга, Иваново, Оренбурга, Московской области, Екатеринбурга.

Владимирские мастера росписи по шелку представят свой батик,"Нижегородская кузница" привезет так называемый ворсменский нож, а «Шерстяная палитра» под руководством Ольги Нефедовой представит авторскую войлочную коллекцию.

Модные платья из натуральных тканей будут демонстрироваться компанией «Котти лен», а ивановские мастера готовы предложить владимирским модницам ажурные батистовые блузки.

Производители продуктов питания из Владимирской, Московской, Ярославской и Нижегородской областей привезут на «Владимирскую весну» мясную, рыбную, хлебобулочную, молочную, кондитерскую продукцию, а также специи, сладости, сухофрукты, чай, мед, масло, сыр.

На открытой площадке развернется экспозиция «Растениеводство, семена и саженцы». Горожане смогут приобрести все для сада и огорода – от семян и рассады до спецтехники.

Выставка пройдет с 24 по 27 мая. Открытие в 11 утра.

Организаторы мероприятия – Торгово-промышленная палата и администрация Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей