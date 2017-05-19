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Новости
19.05.2017 17:19

Виталий Мутко: "Владимирский экономический форум стал авторитетным дискуссионным «клубом»"
Сегодня стартовал V Владимирский экономический форум. На пленарном заседании первое слово было предоставлено зампредседателя Правительства России Виталию Мутко. Он зачитал приветственную телеграмму участникам форума от Президента России Владимира Путина. В телеграмме, в частности, говорится:
«За прошедшее время Владимирский экономический форум стал авторитетным дискуссионным «клубом» для предметного, конструктивного диалога представителей органов власти, предпринимательства и экспертного сообщества по широкому кругу актуальных проблем социально-экономического развития российских регионов. 
Нынешняя встреча приурочена к 50-летию легендарного маршрута «Золотое кольцо России» - одного из наиболее успешных отечественных инфраструктурных, туристических, просветительных проектов. Отмечу, что Россия по праву славится уникальными памятниками архитектуры и искусства, замечательными традициями музейного, экскурсионного дела. Важно бережно относиться к нашему богатейшему историческому, культурному, духовному наследию, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные с ней отрасли, в полной мере использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов. 
Убеждён, что форум пройдёт в деловом ключе, будет содействовать воплощению в жизнь новых востребованных планов и инициатив. 
Желаю вам результативной работы и самых добрых впечатлений от пребывания на древней Владимирской земле!»

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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