Виталий Мутко: "Владимирский экономический форум стал авторитетным дискуссионным «клубом»"

Сегодня стартовал V Владимирский экономический форум. На пленарном заседании первое слово было предоставлено зампредседателя Правительства России Виталию Мутко. Он зачитал приветственную телеграмму участникам форума от Президента России Владимира Путина. В телеграмме, в частности, говорится:

«За прошедшее время Владимирский экономический форум стал авторитетным дискуссионным «клубом» для предметного, конструктивного диалога представителей органов власти, предпринимательства и экспертного сообщества по широкому кругу актуальных проблем социально-экономического развития российских регионов.

Нынешняя встреча приурочена к 50-летию легендарного маршрута «Золотое кольцо России» - одного из наиболее успешных отечественных инфраструктурных, туристических, просветительных проектов. Отмечу, что Россия по праву славится уникальными памятниками архитектуры и искусства, замечательными традициями музейного, экскурсионного дела. Важно бережно относиться к нашему богатейшему историческому, культурному, духовному наследию, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные с ней отрасли, в полной мере использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов.

Убеждён, что форум пройдёт в деловом ключе, будет содействовать воплощению в жизнь новых востребованных планов и инициатив.

Желаю вам результативной работы и самых добрых впечатлений от пребывания на древней Владимирской земле!»

Автор: Владимирская служба новостей