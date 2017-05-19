Около Спасского холма появится арт-центр «Владимирская вишня»

Во Владимире открылся V Владимирский межрегиональный экономический форум «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее». По сложившейся традиции форум призван стать не только масштабной дискуссионной площадкой для обсуждения перспектив развития туризма, но и положить начало деловым и партнёрским отношениям между занятыми на рынке фирмами, компаниями, инвесторами.

В этом году в столицу Владимирской области прибыли делегации не только из районов и других регионов, но и зарубежных стран — Чехии, Чили, Италии, Республики Молдовы, Абхазии.

В течение трёх дней на площадке у Белого дома будут открыты павильоны, где владимирцы и гости города смогут познакомиться с туристическим потенциалом региона.

Одно из центральных мест этой презентации занимает выставочный шатер города Владимира. Здесь размещены перспективные проекты города в сфере туризма и новые объекты туристического показа.

Один из таких объектов - арт-центр «Владимирская вишня» - откроется на улице Летнеперевозинской, недалеко от Спасского холма. В арт-центре будет располагаться экспозиция, посвященная живому символу нашего города – владимирской вишне, а также вернисаж владимирских художников.

Стенд «Патриаршего сада» расскажет о масштабной реконструкции, которая идет полным ходом в уникальном комплексе. Здесь же представлены интересные находки, обнаруженные при раскопках на территории сада в 2016 году: предметы быта, ремесел, промыслов и культа, игрушки и украшения, которыми пользовались владимирцы в XII-XVII веках.

Огромное внимание гостей привлёк центральный элемент экспозиции - панорама исторического центра города Владимира. Каждый посетитель владимирского шатра получит замечательную возможность охватить одним взглядом все самое ценное и важное.

Автор: Владимирская служба новостей