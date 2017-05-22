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Новости
22.05.2017 09:01

Владимирцам раскроют «Кукольные секреты»
Завтра во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи откроется выставка «Кукольные секреты», которая представит книги о создании кукол ручной работы и игрушки владимирской мастерицы Марины Чирковой. 
Куклы, созданные руками – это целый мир, который мастер дарит всем окружающим. Марина очень любит своих кукол, разговаривает с ними, наделяет их характерами, поэтому они получаются разными, но обязательно добрыми и теплыми. 
Год назад она создала первую в нашем городе Арт-Галерею кукол и Teddy, расположившуюся на ул. Георгиевской. Это уникальное собрание кукол, медведей, зайцев и прочих зверей, выполненных в разных стилях и техниках, из различных материалов. Здесь собраны не только работы Марины Чирковой, ее дочери Василисы, но и изделия ее учениц и единомышленников.
На открытии выставки в 15:00 Марина Чиркова проведет для посетителей мастер-класс по созданию игрушки «Ангел».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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