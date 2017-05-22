Владимирцам раскроют «Кукольные секреты»

Завтра во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи откроется выставка «Кукольные секреты», которая представит книги о создании кукол ручной работы и игрушки владимирской мастерицы Марины Чирковой.

Куклы, созданные руками – это целый мир, который мастер дарит всем окружающим. Марина очень любит своих кукол, разговаривает с ними, наделяет их характерами, поэтому они получаются разными, но обязательно добрыми и теплыми.

Год назад она создала первую в нашем городе Арт-Галерею кукол и Teddy, расположившуюся на ул. Георгиевской. Это уникальное собрание кукол, медведей, зайцев и прочих зверей, выполненных в разных стилях и техниках, из различных материалов. Здесь собраны не только работы Марины Чирковой, ее дочери Василисы, но и изделия ее учениц и единомышленников.

На открытии выставки в 15:00 Марина Чиркова проведет для посетителей мастер-класс по созданию игрушки «Ангел».

Автор: Владимирская служба новостей