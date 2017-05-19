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Новости
19.05.2017 16:39

Владимирская область и Чешская Республика укрепляют сотрудничество
Глава 33 региона Светлана Орлова встретилась с гетманом Устецкого края Чешской Республики Олдржихом Бубеничеком. Темой беседы стало укрепление социально-экономического сотрудничества территорий. Среди перспективных направлений взаимодействия были отмечены развитие туризма и оздоровительного отдыха, сотрудничество в сфере инновационных технологий, в агропромышленном комплексе, в области транспорта и образования, а также расширение контактов между представителями малого и среднего бизнеса. 
Отметим, что на сегодняшний день внешнеэкономическую деятельность с Чешской Республикой осуществляют 68 предприятий Владимирской области, среди которых 19 экспортеров, 49 импортеров, а 6 организаций - ведут экспортные и импортные поставки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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