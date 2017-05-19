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Новости
19.05.2017 16:37

Губернатор встретилась с гендиректором «Дзопас Индастриз»
Губернатор Светлана Орлова встретилась с гендиректором «Дзопас Индастриз» Федерико Зоппасом. 
Напомним, что в прошлом году в ходе прошлогоднего экономического форума был подписан протокол об условиях осуществления инвестиций в производство по выпуску нагревательных элементов в п. Ставрово Собинского района. 
В ходе встречи Светлана Орлова и Федерико Зоппас обсудили планы по дальнейшему развитию и расширению производства, а также вопросы развития сотрудничества с предприятиями 33-го региона по нагревательным элементам и системам для промышленного и бытового применения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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