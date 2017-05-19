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Новости
19.05.2017 16:34

Владимирскую область посетила делегация Чили
Светлана Орлова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чили в России Родриго Ньето. Темой общения стало укрепление социально-экономического сотрудничества.
Глава региона рассказала о главных достижениях Владимирской области в социально-экономической сфере. Стороны также обсудили вопросы налаживания контактов между предприятиями Чили и 33-го региона. 

«У нас большой интерес к Чили, - отметила Светлана Орлова, - Посмотрим, по каким направлениям мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество». 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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