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19.05.2017 16:34
Владимирскую область посетила делегация Чили
Светлана Орлова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чили в России Родриго Ньето. Темой общения стало укрепление социально-экономического сотрудничества.
Глава региона рассказала о главных достижениях Владимирской области в социально-экономической сфере. Стороны также обсудили вопросы налаживания контактов между предприятиями Чили и 33-го региона.
«У нас большой интерес к Чили, - отметила Светлана Орлова, - Посмотрим, по каким направлениям мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество».
Автор: Владимирская служба новостей