Светлана Орлова приняла делегации Республики Молдова и Южной Осетии

Губернатор Светлана Орлова приняла делегацию Республики Молдова. Возглавил ее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца.

В ходе встречи глава региона рассказала гостям о ведущих предприятиях 33-го региона, представивших свою продукцию на экономическом форуме. Стороны также обсудили вопросы укрепления и развития социально-экономического сотрудничества.

Также состоялась встреча губернатора с делегацией Южной Осетии во главе с Президентом Республики Анатолием Бибиловым. Гостям рассказали о социально-экономическом развитии области и главных достижениях 33-го региона в промышленности, сельском хозяйстве, импорте и экспорте продукции, туризме.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере инновационных технологий.

Автор: Владимирская служба новостей