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Новости
19.05.2017 16:32

Светлана Орлова приняла делегации Республики Молдова и Южной Осетии
Губернатор Светлана Орлова приняла делегацию Республики Молдова. Возглавил ее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца. 
В ходе встречи глава региона рассказала гостям о ведущих предприятиях 33-го региона, представивших свою продукцию на экономическом форуме. Стороны также обсудили вопросы укрепления и развития социально-экономического сотрудничества. 
Также состоялась встреча губернатора с делегацией Южной Осетии во главе с Президентом Республики Анатолием Бибиловым. Гостям рассказали о социально-экономическом развитии области и главных достижениях 33-го региона в промышленности, сельском хозяйстве, импорте и экспорте продукции, туризме. 
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере инновационных технологий. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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