На экономическом форуме состоится презентация будущего преобразования Владимира
Сегодня глава администрации Владимира Андрей Шохин представит экспозицию, посвященную городу, на V межрегиональном экономическом форуме «Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее».
Ее центральным местом стал макет исторического центра города, каким мы его увидим воочию в ближайшее время.
В выставочном шатре города Владимира будут представлены яркие примеры и достижения города в туристической сфере - действующие и постоянно обновляющиеся объекты туристского показа, масштабные и локальные архитектурные и музейные проекты, которые уже реализованы или осуществятся в будущем.
Среди представленных экспозиций: арт-центр «Владимирская вишня», который откроется на улице Летнеперевозинская у Спасского холма; возрождающаяся в музейном формате «Старая аптека», одна из старейших казенных аптек России, открытая во Владимире в 1805 году; частный «Музей ложки» и стенд Патриаршего сада с историческими артефактами, найденными при раскопках на территории сада в 2016 году.
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