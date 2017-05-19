Во Владимир приедут «Ночные волки»

Завтра в 17.30, в рамках V межрегионального экономического форума во Владимире состоится праздничное шоу, участниками которого станут участники мотопробега по Золотому кольцу России, посвященному 50-летию легендарного туристического маршрута. Основные участники пробега - байкеры из старейшего мотосообщества России «Ночные волки» во главе со своим лидером и основателем Александром Залдостановым (Хирургом) - прибудет на площадь перед администрацией Владимирской области. Старт мотопробега будет взят завтра в Москве, на Воробьевых Горах. Из Владимира байкеры отправятся в Суздаль, затем посетят ещё шесть городов Золотого кольца. Финиширует пробег 28 мая на месте старта — Воробьевых Горах в Москве.

Планируется, что вместе с байкерами в грандиозной концертной программе примут участие солисты знаменитых оперных театров «Ла Скала» и «Новая Венская опера».

Автор: Владимирская служба новостей