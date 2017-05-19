Владимирскому скульптору подвластен любой материал

Известный владимирский скульптор Илья Шанин вновь доказал, что ему подвластен любой материал. В рамках симпозиума в скульптурном парке «Blokhus» - крупнейшей в Дании выставке под открытым небом – единственный представитель России ваял из бетона на тему, связанную со сказками и фильмами для детей. Шанин посвятил свою работу любимой разными поколениями франшизе «Парк юрского периода», точнее – одному из ярких представителей семейства дромеозаврид – велоцираптору.

Напомним, велоцираптор жил в конце мелового периода 83—70 миллионов лет назад. Велоцираптор был небольшим динозавром, до 1,8 м в длину, 60—70 см в высоту и весил примерно 20 килограммов. Имел вытянутый и выгнутый вверх череп длиной до 25 см. На верхней и нижней челюстях по 26—28 зубов, расположенных с промежутками и загнутых назад для захвата и удержания добычи.

За 10 дней автору удалось создать скульптуру из бетона высотой более двух метров.

Автор: Владимирская служба новостей