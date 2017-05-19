Межрегиональный экономический форум «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»

Сегодня во Владимире открывается пятый экономический форум, посвященного туризму. Ключевое событие деловой жизни области продлится 3 дня. Участниками станут представители Администрации Президента, бизнес-структур, руководители институтов развития, регионов России, представители деловых организаций, научного и экспертного сообществ. Большое внимание на форуме будет уделено городам, входящим в «большое» и Малое Золотое кольцо. Не оставят без внимания и еще одну важную дату: этим летом День Семьи, Любви и Верности будет отмечаться в 10-й раз. Столицей праздника является Муром. Стенд города на Оке раскроет некоторые секреты концепции будущего праздника. Целый блок мероприятий посвятят вопросам экологии и развитию экотехнологий в промышленности Владимирской области. Всего состоится более 10 сессий, на которых будут обсуждаться вопросы подготовки кадров для сферы туризма, поддержки народных промыслов, развития таких направлений как музейный, событийный, медицинский, детский, выездной и гастротуризм.





Свое участие в пятом экономическом форуме подтвердили делегации 25 стран. Для гостей они подготовили свои презентации. Об экономических и культурно-туристических особенностях расскажут представители Республики Беларусь, Бельгии, Люксембурга, Франции и Молдовы. Акцент на туристических возможностях сделают гости из Абхазии, Венгрии и Чешской Республики. Делегация Китая поговорит о роли женщин в развитии экономического, культурного и туристического потенциала КНР. Интересную презентацию приготовила и делегация Чили. А представители Польши расскажут о медицинском туризме.





На площадке перед Белым домов развернулась выставка туриндустрии и продукции известных компаний Владимирской области и стран-участниц. Общая площадь павильонов превысит 4 тысячи квадратных метров. Участниками стали более 300 предприятий. Акцент сделан на инновационные производства, работающие по принципу «малое вокруг большого» и на центры импортозамещения. Также на площадке пройдут мастер-классы, выступления артистов, презентации, дегустации, ярмарки ремёсел и товаров народного промысла.





А для самых активных гостей форума организаторы устроили конкурс новостных постов. Главный приз – iPhone7. Участие в нем может принять любой желающий, посетивший выставку, а также деловую и культурную программу форума. Для этого «ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», «Одноклассниках» или «Фэйсбук» необходимо разместить новостные посты о событиях форума с хэштегами: #молодежь33, #ВладимирскийФорум и #VladimirForum с 9 утра сегодняшнего дня до 18 часов завтрашнего дня. Пост может содержать текст, фото и видео.

Автор: Владимирская служба новостей