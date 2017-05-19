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Новости
19.05.2017 09:36

В Муромском районе перед судом предстанет вор-чистюля
В Муромском районе перед судом предстанет вор-чистюля. По данным регионального Управления МВД, в мае этого года житель Тверской области похитил из муромских магазинов кассеты для бритья и шампунь. Обокрал мужчина 4 супермаркета. Установить его личность помогли записи с камер видеонаблюдения. При задержании в салоне его машины были найдены более пятидесяти кассет для бритья, бритвенный станок и три флакона шампуня. Общий ущерб превысил 35 тысяч  рублей. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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