В Муромском районе перед судом предстанет вор-чистюля

В Муромском районе перед судом предстанет вор-чистюля. По данным регионального Управления МВД, в мае этого года житель Тверской области похитил из муромских магазинов кассеты для бритья и шампунь. Обокрал мужчина 4 супермаркета. Установить его личность помогли записи с камер видеонаблюдения. При задержании в салоне его машины были найдены более пятидесяти кассет для бритья, бритвенный станок и три флакона шампуня. Общий ущерб превысил 35 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей