Для 1538 выпускников прозвучит последний звонок

Для выпускников владимирских школ на следующей неделе, 24 мая, прозвучит последний звонок. Уже седьмой год подряд для тех, кто прощается со школой, будет организован общегородской праздник на Соборной площади. Он начнется с торжественных линеек, которые пройдут во всех школах города. Затем все выпускники — а их в этом году 1538 человек — соберутся в центре города на Театральной площади. Здесь под старые школьные песни выпускники будут фотографироваться на фоне тематических стендов. Затем в 13 часов состоится шествие к Соборной площади. Торжественную церемонию «последнего звонка» и концертно-развлекательную программу с показом видеороликов о школах, их выпускниках и учителях откроют поздравления главы Владимира Ольги Деевой и главы городской администрации Андрея Шохина. В продолжение праздничной программы выпускников ждет концерт творческих коллективов Владимира, а также особый подарок - выступление приглашенной группы артистов.

Автор: Владимирская служба новостей