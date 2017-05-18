Житель Владимирской области - призер молодежного конкурса «Моя альтернатива»

В Москве наградили победителей Всероссийского молодежного конкурса «Моя альтернатива. Победителем стал 23-летний москвич Родион Якименко. Он представил проект «Самбо – Наука побеждать!». Он получил премию в размере 75 тыс. руб.. На сегодняшний день Родион посвятил себя движению «Спартанцы», которое создает и организовывает бесплатные секции для школьников и учащихся колледжей. К победе в конкурсе он шел 6 лет. Второе место разделили Олег Лобосов (33 года) из города Покрова Владимирской области и Анастасия Кузякова (21 год) из города Ефремова Тульской области. Они получили премию в размере 50 тыс. руб.

Олег представил на суд жюри проект «Спорт в деревне», реализуемый под его руководством Владимирской областной общественной организацией «Спортивный Клуб БОЕЦ». Анастасия Кузякова покорила жюри своим увлечением. В своем проекте «Преодолевая удары» Анастасия рассказала, что 5 лет назад ее жизнь кардинально изменилась. В нее вошел спорт и она начала заниматься боксом. Третье место разделили Дмитрий Кирюхин (34 года) из города Тулы (проект «Твоя свобода – в движении!») и москвич Александр Голомолзин (27 лет). Каждый призер получил премию в 30 тыс. руб.





Автор: Владимирская служба новостей