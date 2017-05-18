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Новости
18.05.2017 13:49

Больных туберкулезом в регионе стало меньше
Больных туберкулезом в регионе стало меньше. На данный момент туберкулез дыхательных путей отмечается у 435 человек; заразные формы туберкулеза отмечаются в 256 случаях, впервые выявлен у 446 человек. Однако настораживает факт роста заболеваемости у детей – 37 случаев. 
Самая неблагополучная ситуация в Петушинском, Собинском, Кольчугинском и Меленковском районах. 
Напряженной по-прежнему остается ситуация в исправительных колониях и тюрьмах. 
Управление Роспотребнадзора призывает население заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, своевременно проходить обследование на туберкулез. Заболевание, выявленное на ранних стадиях, излечимо.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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