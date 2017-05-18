Как развивать внутренний медицинский туризм

20 мая в рамках Владимирского экономического форума в Коврове на базе Первого клинического медицинского центра состоится тематическая сессия, посвященная развитию внутреннего медицинского туризма на примере пилотного проекта Владимирской области.

Ключевые направления – развитие внутреннего медицинского туризма во Владимирской области на 2016-2020 годы, развитие предпринимательства в медицинском туризме как необходимое условие роста реального сектора экономики региона, привлечение инвестиций в сферу медицинского туризма, определение отраслевых приоритетов развития здравоохранения в соответствии с запросами сферы медицинского туризма региона и другие темы.

Выбор развития внутреннего медицинского туризма в качестве одной из тем V Владимирского межрегионального экономического форума не случаен. В нашей стране эта сфера медицинских услуг с каждым годом набирает всё большую популярность и имеет огромный потенциал для развития.

Автор: Владимирская служба новостей