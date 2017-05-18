Более 800 потерпевших и 236 миллионов ущерба

Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», которое в период деятельности возглавлял Сергей Елесин. Напомним, группа лиц обвиняется в ряде экономических преступлений, а именно - в хищении денег вкладчиков, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, добытых преступным путем и преднамеренном банкротстве. Общая сумма причиненного ущерба превышает 230 миллионов рублей, а среди потерпевших - более 800 человек из Владимира, Гусь-Хрустального и Коврова.

По версии следствия, в 2005 году Елесин решил реализовать преступный замысел, зарегистрировать потребительское общество и путем рекламной компании, создания большого количества офисов на территории Владимирской области активно привлекать личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды». Осознавая, что задуманная масштабность действий потребует участия помощников, весной 2006 года он вовлек в деятельность своего знакомого, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера», в качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых. Для создания видимости прибыльности и привлекательности потребительского общества вкладчикам предоставлялась ложная информация о развитии инвестиционных проектов «Инвест-мастера», в том числе по приобретению на заемные деньги здания кинотеатра «Русь» с последующим получением выгодного стабильного дохода. Деньги от населения принимались по различным видам вкладов «Стандартный», «Пенсионный», «Капитал», «Инвестиционный», по условиям договоров сулилась выгода свыше 20 процентов годовых. Из корыстных побуждений естественно умалчивался тот факт, что с первого июля 2007 года и в последующей деятельности «Инвест-мастер» являлся убыточным и несостоятельным. Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисных помещениях в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров Елесин и соучастники мошеннической схемы безвозмездно и противоправно изъяли (похитили) личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей. Организаторы потребительского общества «Инвест-мастер» по всем признакам без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой по оценкам следствия привлекли в оборот денежные средства населения размере почти в 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступны путем, соучастники в 2008-2009 годах провели серию фиктивных сделок по завладению зданием кинотеатра «Русь» и земельным участком под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распоряжались по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности. В рамках расследования уголовного дела следователем СК России приняты меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам, и исполнение приговора, в судебном порядке арестован имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам, оценочная стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан. В настоящее время уголовное дело Елесина, умершего в августе 2014 года, интересы которого представляет его супруга и адвокат, передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.





Автор: Владимирская служба новостей