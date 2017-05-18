На "отлично" никто не написал

Без ошибок написать 12-й общегородской диктант не смог ни один владимирец. «Хорошистом» стал только один человек, у него найдено три ошибки. Двое получили положительную оценку и попытались написать правильно — 3 человека. Но нашлись и такие, кто допустил 30 погрешностей. Эта работа была признана худшей. Напомним, в качестве текста был выбран отрывок из произведения Константина Бальмонта «Солнечная пряжа». Читали диктант преподаватели филологического факультета ВлГУ. Проверить свою грамотность решилось более 50 владимирцев, людей разных возрастов и профессий.





Автор: Владимирская служба новостей