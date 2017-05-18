Владимир - в первой пятерке самых музейных городов России

Аналитическое агентство ТурСтат выявило «музейные» города и регионы России с самыми популярными музеями.

В топ-10 городов России по популярности входят Казань, Великий Новгород, Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга.

Владимиро-Суздальский музей заповедник посетило 1,1 миллиона туристов в прошлом году, включая 100 тысяч иностранцев.

По данным исследования ТурСтат, музеи России посещают более 120 миллионов человек в год. Совокупный доход российских музеев от платных услуг вырос до 10 млрд рублей в прошлом году по информации Минкультуры РФ.

Автор: Владимирская служба новостей