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Новости
18.05.2017 11:57

Владимир - в первой пятерке самых музейных городов России
Аналитическое агентство ТурСтат выявило «музейные» города и регионы России с самыми популярными музеями.
В топ-10 городов России по популярности входят Казань, Великий Новгород, Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга.
Владимиро-Суздальский музей заповедник посетило 1,1 миллиона туристов в прошлом году, включая 100 тысяч иностранцев.
По данным исследования ТурСтат, музеи России посещают более 120 миллионов человек в год. Совокупный доход российских музеев от платных услуг вырос до 10 млрд рублей в прошлом году по информации Минкультуры РФ.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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