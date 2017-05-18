На экономическом форуме будет презентован беспилотный автобус

Компания «Бакулин Моторс Групп» (развивает проект «Волгабас») представит автобус-беспилотник MatrЁshka на V Владимирском межрегиональном экономическом форуме, который пройдет во Владимире 19-21 мая. Это современное и высокотехнологичное транспортное решение - идеальный вариант для проведения экскурсий на туристических маршрутах, где перемещение пешком занимает много времени, а использование больших автобусов нецелесообразно. В настоящее время сразу несколько таких машин проходят испытания в Сколково, в лаборатории беспилотного транспорта в Сочи, на «домашней» трассе в Москве.

«MatrЁshka» может использоваться в качестве экскурсионного автобуса, например, в Суздале. Для «Volgabus» важно представить продукцию местной аудитории, поскольку серийное производство беспилотников будет проходить на заводе в Собинском районе. В настоящее время на предприятии идет инсталляция и пусконаладка роботизированной сборочной линии, специалисты проходят обучение.





Автор: Владимирская служба новостей