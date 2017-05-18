Владимирские пожарные спасли трех человек.

Владимирские пожарные спасли трех человек. ЧП произошло сегодня ночью на улице Егорова Владимира. Горела квартира на 4 этаже в доме №9. Из-за сильного задымления многие жильцы самостоятельно выбраться не смогли. Из горящей квартиры была спасена хозяйка. Она получила ожоги второй степени. А с пятого этажа были выведены пожилая женщина и мужчина. Они отравились угарным газом. Ещё шесть человек были эвакуированы.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 12-ти квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

Автор: Владимирская служба новостей