Владимирские работодатели одинаково ценят отличников и троечников

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у владимирских работодателей, какие качества выпускников создают проблемы при трудоустройстве и влияют ли тройки в аттестате на получение работы. Как показало исследование, владимирские компании готовы брать к себе выпускников без опыта: так у 61% опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. Почти у каждого второго работодателя, 48%, они открыты и сейчас. Оценки в дипломе все менее важны для компаний: сейчас это значимо для 23% работодателей Владимира. Треть, 34%, ответили, что они обращают внимание на этот показатель в зависимости от вакансии. Для 45% средний бал диплома кандидата не имеет никакого значения. Наличие именно красного диплома станет дополнительным плюсом для трети работодателей, 32%. Правда, для большинства, 58%, цвет диплома не имеет значения, а каждого десятого, 10%, отличники даже раздражают. При этом 34% работодателей согласны с утверждением, что те, кто хорошо учился в ВУЗе, имеют больше шансов на успешную карьеру.

Главная же проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 65% руководителей Владимира, — завышенные зарплатные ожидания. 42%, рассказали, что юных соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждый третий работодатель, 31%, не находит у выпускников навыков какой-либо трудовой деятельности, а 28% — опыта именно по нужной специальности. Почти каждый пятый, 19%, отказывает из-за неуместно внешнего вида молодежи. Также работодатели жалуются на отсутствие у выпускников желания работать, безответственность и отсутствие дисциплины. Их раздражает желание соискателей получать высокую зарплату, но выполнять при этом минимум обязанностей.





Автор: Владимирская служба новостей