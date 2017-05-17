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Новости
17.05.2017 16:30

В Доброграде обсудят вопросы развития экологического и агротуризма
20 мая в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума в Доброграде Ковровского района пройдет тематическая сессия «Развитие природо-ориентированного туризма». 
Участники обсудят актуальные вопросы развития экологического и агротуризма во Владимирской области. В ходе мероприятия состоится вручение «экологических сертификатов» предприятиям 33-го региона за внедрение в производство новейших эффективных экологических технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на окружающую среду, а также за высокий уровень экологичности, безопасности и энергоэффективности товаров и услуг. Кроме того, пройдет награждение победителей конкурса Российского движения школьников «Слет юных экологов» и всероссийского лесного юниорского конкурса «Подрост».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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